Walliser Polizei übt Intervention bei Terrorangriff

Die Polizisten ergreifen in der Übung in Collombey-Muraz einen "Terroristen". © Keystone/LAURENT GILLIERON

Das Wallis will für den Fall eines Terroranschlags gerüstet sein. Mehr als 120 kantonale Polizisten haben am Dienstag an der Übung «Terror 19» teilgenommen. Zweck war die Simulation eines Terrorangriffs in der Region Chablais.