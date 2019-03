Walserdorf Splügen am Aschermittwoch im Pschuuri-Fieber

Ein Pschuurirolli schwärzt einer Frau in Spluegen. das Gesicht. © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Im Walserdorf Splügen in Graubünden sind am Aschermittwoch wieder die Pschuurirolli unterwegs gewesen. Die Burschen in Lumpen und Fellen verfolgten Mädchen und Schulkinder, um deren Gesichter zu schwärzen.