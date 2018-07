Die Eltern machen es vor, doch die Tigerjungen im Walter Zoo sind zögerlich. Was sollen sie von dem kleinen, nassen Teich halten? Der Walter Zoo in Gossau hat die ersten Badeversuche der beiden Tigerlis gefilmt und am Sonntag auf Facebook gepostet.

Ende April hatte die Tigerdame Julinka drei Tigerbabys im Walter Zoo in Gossau zur Welt gebracht. Ende Juni ist eines der drei Babys gestorben. Aber wie man sieht, sind die anderen wohl auf und erkunden die Zoolandschaft.

(red.)