Der Unfall passierte in der Gegend des Mauvoisin-Staudamms im Val de Bagnes. Ein 54-jähriger Niederländer kam ums Leben. (Symbolbild) © Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

Ein Wanderer ist am Mittwoch in den Walliser Alpen tödlich verunglückt. Der 54-jährige Niederländer stürzte in der Gegend des Mauvoisin-Staudamms im Val de Bagnes mehrere Hundert Meter in die Tiefe.