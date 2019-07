In Ulrichen im Obergoms ist eine Frau bei einem Wanderunfall ums Leben gekommen. Sie wurde auf dem Gommerhöhenweg von einem talwärts rollenden Baum getroffen und verstarb auf der Stelle. © Kantonspolizei Wallis

Eine Frau ist am Montag bei einer Wanderung in Ulrichen VS von einem umgestürzten Baum getroffen worden. Die 59-jährige verstarb noch auf der Stelle.Die Frau war zusammen mit ihrem Ehemann auf dem Gommerhöhenweg unterwegs, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte.