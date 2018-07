Wanderin enteckt Bärenspuren im Wallis

Bär M29 am 26. Mai 2017 im Eriz. Das Foto sorgte für Furore, weil es der erste Nachweis eines wilden Bären im Kanton Bern seit 190 Jahren war. Vermutlich war er am Wochenende auch im Sanetschgebiet (VS) unterwegs © Keystone/JAGDINSPEKTORAT DES KANTONS BERN/

Ein Bär hat sich am Wochenende am Sanetschpass (VS) herumgetrieben. Eine Wanderin war auf eine Bärenspur gestossen. Eine Sichtung des Tieres gab es indes bisher nicht. Es dürfte sich um den «Berner Bär» handeln.