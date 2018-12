War Einnahme von Sauerstoff illegal oder nicht?

Das Podest von Beaver Creek: Luitz zwischen Hirscher und Tumler © KEYSTONE/FR37383 AP/NATHAN BILOW

Der Deutsche Stefan Luitz wird nach seinem Verstoss gegen das Reglement beim Riesenslalom am 2. Dezember in Beaver Creek aller Voraussicht nach disqualifiziert.Die FIS teilte den negativen Entscheid dem deutschen Skiverband mit, der nun bis am 26.