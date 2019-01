Die RhB steht auf gewissen Strecken still, in Teilen der Schweiz gilt die höchste der fünf Lawinenstufen. Dass viel Schnee liegt, merkt man bis ins Flachland. Einige nerven sich darüber, andere freuen sich. Definitiv zur zweiten Sorte gehört Freestyler-Skier Andri Ragettli. In Flims liegt meterhoch Schnee, was ihn dazu verleitet, ein Bad in der weissen Pracht zu nehmen.

Wir mögen’s dem Weltmeister im Slopestyle gönnen und wünschen viel Spass beim Planschen im Schnee-Pool.

(red.)