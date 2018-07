Wasserleiche im Bodensee gefunden

Die Leiche eines 81-Jährigen Mannes wurde in der Nacht auf Samstag aus dem Bodensee geborgen. © iStock/PK-Photos

In der Nacht auf vergangenen Samstag wurde in Lochau in der Nähe von Bregenz einen leblosen Körper auf dem Bodensee gesichtet. Einsatzkräfte der Wasserrettung fanden einen toten Mann im Wasser und brachten die Leiche ans Ufer.