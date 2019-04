Wasserrohrbruch flutet Strassen

Bei der Verzweigung Kornhausstrasse, Teufener-Strasse, Davidstrasse und Schochengasse hat sich am Montagmorgen kurz nach 3 Uhr ein Wasserrohrbruch ereignet. Die Kreuzung musste für den ganzen Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung ist signalisiert und der öffentliche Verkehr wird via Geltenwilerstrasse umgeleitet. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis Montagmittag. Ob Sachschaden an umliegenden Liegenschaften entstanden ist, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Auch am Unteren Graben kam es um 7.20 Uhr zu einem Wasserrohrbruch. Die Wasserzufuhr konnte innert kurzer Zeit gestoppt werden. Die Berufsfeuerwehr war vor Ort und hat das Wasser abgepumpt. Der Verkehr läuft wieder normal.

(Stadtpolizei SG/red.)