Wawrinka am US Open dank Wildcard dabei

Stan Wawrinka gewann an den US Open 2016 seinen dritten und bisher letzten Grand-Slam-Titel

Stan Wawrinka erhält von den Organisatoren des am 27. August beginnenden US Open erwartungsgemäss eine von acht Wildcards. Bereits am Masters-1000-Turnier von vergangener Woche in Toronto und an jenem von dieser Woche in Cincinnati profitierte Wawrinka vom Erhalt einer Wildcard.