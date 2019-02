Wawrinka erhält Chance zur Revanche gegen Raonic

Der Kanadier bezwang den 33-jährigen bei den letzten beiden Grand-Slam-Turnieren in New York und Melbourne. Nun treffen die beiden im Achtelfinal des Turniers der 500er-Kategorie in der niederländischen Hafenstadt aufeinander.

Nachdem Wawrinka (ATP 68) seine Erstrunden-Partie bereits am Montagabend gegen Benoît Paire gewonnen hatte, zog der als Nummer 4 gesetzte Raonic am Dienstag mit einem 7:6 (10:8), 7:5-Sieg gegen den Deutschen Philipp Kohlschreiber nach. Wawrinka hatte die ersten vier Duelle gegen die Nummer 14 der Welt für sich entschieden, die letzten drei Duelle – am Australian Open 2016, dem US Open 2018 und dem Australian Open 2019 gingen jedoch alle an den in Montenegro geborenen Kanadier.

Das mit fast zwei Millionen Euro dotierte Hallenturnier in Rotterdam wurde bereits sechs Mal von Schweizern gewonnen: Heinz Günthardt 1980, Jakob Hlasek 1989, Wawrinka 2015 sowie Roger Federer 2005, 2012 und vor einem Jahr. Der Titelverteidiger tritt diesmal aber erst in zehn Tagen in Dubai wieder an.

(SDA)