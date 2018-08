Wawrinka erhält Wildcard für Cincinnati

Stan Wawrinka ist in der Weltrangliste auf Position 198 abgerutscht © KEYSTONE/AP/CAROLYN KASTER

Stan Wawrinka bekommt von den Organisatoren des am 13. August beginnenden Masters-1000-Turniers in Cincinnati eine Wildcard.Wawrinka ist in der Weltrangliste an die 198. Position zurückgefallen.