Wawrinka mit dem nächsten starken Auftritt

Wawrinka trat wie bereits die gesamte Woche ausgesprochen überzeugend auf, musste am Ende aber noch unerwartet um den Sieg zittern.

Bei 1:1 im ersten Satz verpasste der Schweizer noch zwei Chancen, bei 4:4 packte er aber mit einem unnachahmlichen Rückhand-Passierball energisch zu. Im zweiten Durchgang machte es ihm der aktuell beste Teenager der ATP Tour dann unnötig einfach. Sowohl zum 0:1 als auch zum 1:4 besiegelte Shapovalov Wawrinkas Break mit einem Doppelfehler. Der Kanadier gab sich allerdings nicht auf. Mit seinen ersten beiden Breaks schaffte er den Ausgleich zum 5:5. Im Tiebreak behielt der Romand, der in der niederländischen Hafenstadt 2015 den Turniersieg gefeiert hatte, aber die Nerven. Nach knapp eineinhalb Stunden nützte er seinen zweiten Matchball zum ersten Halbfinal-Einzug in diesem Jahr. Er wird sich damit in der Weltrangliste wieder in die Top 50 verbessern.

Im Halbfinal trifft Wawrinka am Samstag auf den topgesetzten Japaner Kei Nishikori oder den Ungarn Marton Fucsovics.

(SDA)