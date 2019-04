Wawrinka nach Fehlstart souverän

Solider Start in die Sandsaison: Stan Wawrinka gewann in Monte Carlo in zwei Sätzen gegen Lucas Pouille © KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Stan Wawrinka gelingt der Auftakt in die Sandsaison bestens. Der 34-jährige Romand zieht mit einem 7:5, 6:3-Sieg gegen Lucas Pouille in die 2. Runde des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo ein.Bei kühlen Temperaturen zeigte sich der Schweizer je länger je souveräner.