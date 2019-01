Wawrinka scheitert in den Viertelfinals

Für Stan Wawrinka ging das Turnier in Doha in den Viertelfinals zu Ende © KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Stan Wawrinka scheidet am ATP-Turnier in Doha in den Viertelfinals aus. Der Waadtländer verliert das Duell gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 24) 4:6, 4:6.