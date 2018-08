Wawrinka trotzt Hitze und französischem Qualifikanten

Stan Wawrinka hatte am US Open in New York in der 2. Runde nicht nur mit seinem Gegner, sondern auch mit der Hitze zu kämpfen © KEYSTONE/AP/SETH WENIG

Stan Wawrinka steht am US Open in New York in der 3. Runde. Der Waadtländer gewann das Duell gegen den französischen Qualifikanten Ugo Humbert (ATP 139) in 3:20 Stunden 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5.