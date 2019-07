Wegen Hitze: Keine TGV-Züge zwischen Genf und Paris bis Sonntag

Zwischen La Plaine GE und Frankreich sind die Bahngeleise wegen der Hitze verformt. Mehrere TGV-Zugverbindungen zwischen Genf und Paris am Samstag wurden annulliert. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

Aufgrund der Hitze ist der internationale Bahnverkehr zwischen Genf und Frankreich bis am Sonntag unterbrochen. In La Plaine GE haben sich laut SBB Schienen wegen der hohen Temperaturen verformt. Die fünf TGVs, die am Samstag verkehren sollten, können nicht fahren.