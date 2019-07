Wegen Tupac von Amt zurückgetreten

Der Direktor der Agentur für soziale Dienste in Iowa mag den Rapper Tupac sehr gerne. So gerne, dass Jerry Foxhoven laut «The Associated Press» regelmässig Emails mit Texten und Musik des verstorbenen Rappers an seine Angestellte verschickte, schreibt die «Washington Post». Auch eine Beschwerde bei seinen Vorgesetzten hielt den Bundesangestellten nicht auf, den Alltag seiner 4300 Mitarbeiter weiterhin mit tiefgründigen Songzeilen von Tupac zu bereichern.

Der 66-jährige Foxhoven erzählte den Mitarbeitern, dass er seit Jahren ein grosser Fan des Hip-Hop-Künstlers ist. Er veranstaltete wöchentlich «Tupac Fridays», um seine Musik im Büro zu spielen. Er tauschte Texte mit Mitarbeitern und er feierte seinen eigenen 65. Geburtstag mit Keksen mit Shakur-Motiven, darunter auch solche, die mit den Worten «Thug Life» geschmückt waren.

Hier eine Kostprobe des lyrischen Masters Tupac:

Die Agentur «The Associated Press» veröffentlichte rund 350 Seiten an E-Mails mit den Worten «Tupac» oder «2Pac», die der Direktor in seiner zweijährigen Amtszeit versendete. Einige Mitarbeitern schätzten Foxhovens Leidenschaft für Tupac mit der Begründung, dass dies ein wenig Leichtigkeit und Inspiration an einem stressigen Arbeitsplatz biete. Gouverneur Kim Reynolds scheint dies anders zu sehen. Zur selben Zeit, als Foxhoven letzten Monat ein weiteres Massenmail an seine Angestellten versendete, bat der Gouverneur den Direktor um seinen Rücktritt.

Ein Sprecher des Gouverneurs wollte die Vermutung, dass Foxhoven wegen dieser E-Mails zurück getreten ist, weder bestätigen noch widerlegen. Ob dem Direktor seine Leidenschaft für Tupac zum Verhängis wurde, bleibt also genau so ein Rätsel, wie die Frage, wer Tupac 1996 in Las Vegas erschossen hat.

(nm)