Weger mit null Fehlern WM-Zehnter

Gelungener Auftakt zur WM: Biathlet Benjamin Weger

Der Norweger Johannes Thingnes Bö gewinnt an der Biathlon-WM in Östersund Sprint. Der Schweizer Benjamin Weger wird Zehnter. Weger konnte trotz zwei fehlerfreien Schiessen nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Der 29-jährige Oberwalliser egalisierte mit dem 10.