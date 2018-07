Wegweisung von Asylbewerbern aus Eritrea wird einfacher

Eritreische Flüchtlinge demonstrierten im Mai in Bern und und reichten eine Petition für eine humanitäre Flüchtlingspolitik ein. (Archiv) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Das Bundesverwaltungsgericht zieht die Schraube für abgewiesene Asylsuchende aus Eritrea weiter an. Allein die Möglichkeit, bei einer Rückkehr in die Heimat in den Nationaldienst eingezogen zu werden, steht neu einer Wegweisung nicht entgegen.