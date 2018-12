Diese Weihnachtskrippe ist aus Sand

Das Kunstwerk von vier Bildhauern aus den USA, Russland, Tschechien und den Niederlanden wurde am Freitag vor dem Petersdom enthüllt. Einfaches Material wie Sand erinnere an die Einfachheit, mit der sich Gott bei der Geburt Jesu in Bethlehem gezeigt habe, sagte Papst Franziskus nach Vatikan-Angaben.

Bei der Einweihung der Krippe wurde auch der Weihnachtsbaum am Petersplatz erleuchtet. Er stammt aus der Region Friaul-Julisch Venetien, die wie Venetien in den vergangenen Wochen von heftigen Unwettern getroffen worden waren.

(SDA)