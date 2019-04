Weinendes Flüchtlingskind an US-Grenze ist das Weltpresse-Foto 2018

Dieses Foto des weinenden Flüchtlingskindes an der Grenze der USA von US-Fotograf John Moore hat die Jury überzeugt: Es ist das Weltpresse-Foto des Jahres 2018. © KEYSTONE/EPA WORLD PRESS PHOTO/JOHN MOORE / GETTY IMAGES / HANDOUT

Das Foto eines weinenden Flüchtlingskindes an der Grenze der USA ist das Weltpresse-Foto des Jahres 2018. US-Fotograf John Moore gewann damit den renommierten «World Press Photo»-Wettbewerb.Das gab die Jury am Donnerstagabend in Amsterdam bekannt.