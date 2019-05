Weitere Anklagen gegen US-Staranwalt Michael Avenatti

Der ehemalige Anwalt von Stormy Daniels, Michael Avenatti, hat selbst mehrere Klagen am Hals. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/MARY ALTAFFER

Gegen den als Vertreter der Pornodarstellerin Stormy Daniels zu internationaler Berühmtheit gelangten US-Anwalt Michael Avenatti sind weitere Anklagen erhoben worden. Dies teilte die US-Bundesanwaltschaft am Mittwoch (Ortszeit) in New York mit.