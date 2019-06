Weitere Clubs wollen Quintillà

Nach den Abgängen von Majeed Ashimeru (Leih-Ende, zurück zu RB Salzburg) und Vincent Sierro (Leih-Ende, weiter zu YB), ist nur noch Jordi Quintillà aus der regelmässigen Mittelfeld-Formation der letzten Saison beim FC St.Gallen. Doch auch sein Wegzug zeichnet sich immer klarer ab.

Bereits am Mittwoch kam das Gerücht auf, dass Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin mit Trainer Urs Fischer am Quintillà interessiert sei. In der Zwischenzeit hat Felix Kroos jedoch seinen Vertrag bei den Berlinern verlängert, die Position im Mittelfeld wäre mit Quintillà also doppelt besetzt.

Jetzt mischen sich aber zwei weitere Klubs in die Verhandlungen ein. Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart sei an Quinitillà interessiert, berichtet Mundo Deportivo. Ausserdem wolle sich West Bromwich Albion, derzeit in der zweithöchsten englischen Liga, die Dienste des Spaniers sichern.

Quintillà hat beim FC St.Gallen noch einen Vertrag bis Sommer 2020, seine Ablösesumme wird auf rund 1 Million Franken geschätzt.

(red.)