Weitere Leichen unter eingestürzter Brücke entdeckt

Rettungskräfte haben weitere Leichen aus den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke in Genau geborgen. (Archiv) © KEYSTONE/AP ANSA/LUCA ZENNARO

Rettungskräfte haben in den Trümmern der eingestürzten Autobahnbrücke in Genua weitere Todesopfer gefunden. Feuerwehrleute entdeckten die Leichen in der Nacht zum Samstag in einem Auto, das unter einem Betonblock begraben lag.