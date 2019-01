Weiterer Dammbruch in Brasilien droht

Die Gefahr ist noch nicht gebannt: Nach der verheerenden Schlammlawine in Brasilien droht ein weiterer Dammbruch. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER

Nach der verheerenden Schlammlawine an einem Eisenerzbergwerk in Brasilien befürchten die Experten einen weiteren Dammbruch. Das Bergwerksunternehmen Vale löste am frühen Sonntagmorgen Alarm aus.