Weiterer Rückschlag für Trump

Kinder beobachten US-Grenzschützer an der Grenze zwischen Mexiko und den USA - US-Präsident Donald Trump hat in Sachen Einwanderungspolitik einen weiteren Rückschlag erlitten. (Archiv) © KEYSTONE/EPA EFE/DAVID PEINADO

Weiterer Rückschlag für die strikte Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump: Ein Richter am Bundesgericht in Washington hat die Entscheidung, Opfer von häuslicher Gewalt und Bandenkriminalität vom Asylrecht auszuschliessen, am Mittwoch für ungültig erklärt.