Weiterkämpfen in Ambris DNA verankert

Biels Goalie Jonas Hiller (rechts) und Marco Pedretti (ex-Ambri) wollen gegen Ambri-Piotta heute das 3:0 in der Viertelfinalserie realisieren © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Von einem knapp verlorenen Playoff-Spiel nach einer Führung haben sich schon zahlreiche Teams nicht mehr erholt. Der ewige Underdog Ambri-Piotta will am Donnerstag in Biel den Gegenbeweis antreten.