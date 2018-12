Welcher Winterzauber-Typ bist du?

Wird präsentiert von:

Du liebst den Geruch von frischen Guezli, magst Weihnachtslieder und lange Spaziergänge im Schnee? Oder würdest du Weihnachten am liebsten überspringen? Ganz egal, mach mit bei unserem Winterzauber-Quiz und finde heraus, welcher Winterzaubertyp du bist. Zu gewinnen gibt es ein verlängertes Wochenenden im Valbella Inn Resort für die ganze Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder) mit Frühstück und Essensgutschein für einen Grill-Dog am m(eat) Stand im Marktdörfchen des Zauberwaldes. Auch Skipässe und Eintritte in den Zauberwald sind inklusive. Hier gehts zum Quiz!