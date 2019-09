Gedächtnis einschalten und Schulwissen hervorkramen? Nein. Wer wissen möchte, wie schwer Elefanten sein können, wer Henry Dunant ist und welche Zutaten in Omas Schokokuchen gemixt werden, googelt heute. Umso mehr, seit Google 2004 seinen Sitz in Zürich eröffnet hat. Was man beim Googeln über Google herausfindet, hier in 15 Fakten:

1. Zoogler

Die Google-Mitarbeiter in Zürich nennt man Zoogler. Mittlerweile arbeiten am Schweizer Google-Standort 4000 Zoogler aus mehr als 85 Nationen. Bis 2021 soll diese Zahl auf 5000 Mitarbeiter ansteigen. Ist man übrigens neu im Unternehmen, wird man Noogler genannt.

2. Die unbekannte Geschichte

Den Zürcher Google-Standort haben wir alleine dem Basler Informatiker Urs Hölzle zu verdanken. Er riet 2002 Eric Schmidt, dem einstigen Chef des Google-Mutterkonzerns Alphabet, einen Standort in Zürich zu eröffnen. Nach anfänglicher Zurückhaltung konnte der ETH-Informatiker Hölzle mit Argumenten überzeugen: Nähe zur ETH und zum Flughafen, hohe Lebensqualität, weltbeste Ingenieure, zentrale Lage in Europa, internationale Schulen und so weiter. Es überzeugte und 2004 starteten zwei Google-Mitarbeiter am Standort Zürich.

3. 3 von 4 Franken gehen an Google

Google dominiert den Online-Werbemarkt in der Schweiz. Man geht davon aus, dass drei von vier ausgegebenen Franken direkt an Google gehen. Google hat die Schweizer Online-Landschaft also fest im Griff.

4. Was früher am häufigsten gegoogelt wurde

Was die Schweizer und die restlichen Europäer zu Anfangszeiten von Google Schweiz bewegt hat, lässt sich an den beliebtesten Suchbegriffen ablesen. Der «Irakkrieg», die «Präsidentschaftswahlen in den USA» und der «internationale Terrorismus» belegen die Positionen eins, fünf und sechs unter den prominentesten Nachrichten-Recherchen.

«Genfood», «Aldi» und «Arbeitsamt» landeten damals auf der Hitliste von google.de. Die Italiener interessierten sich vor 15 Jahren mehr für «Ferraris» und für «Meteo».

5. Was jetzt am häufigsten gegoogelt wird

Die Zahlen von 2019 liegen, da noch nicht abgeschlossen, noch nicht vor. Im Jahr 2018 suchten die Schweizerinnen und Schweizer aber am häufigsten die Begriffe «WM» (die im Sommer 2018 stattfand), «Avicii» (der im April 2018 starb) und «Wimbledon» (das im Sommer 2018 stattfand). Bei den Promis interessierten insbesondere Herzogin Meghan (sie heiratete Prinz Harry am 19. Mai 2018) und Jens «Malle-Jens» Büchner (der im November 2018 seinem Krebsleiden erlag).

6. Wie die Google-Logos entstanden sind

Seit 1998 verändert Google bei besonderen Anlässen sein Logo. Sei es an Geburtstagen von Berühmtheiten, während Wahlen oder an Jahrestagen. Die Idee entstand zufällig, als die beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin zum Burning Man Festival im US-Bundesstaat Nevada fuhren und ihren Nutzern so mitteilen wollten, dass sie vorerst nicht erreichbar sind.

7. Google erlaubt sich Scherze

Damit das Googeln nicht zu langweilig wird, haben die Google-Produzenten einige Scherze eingebaut. Googelst du beispielsweise «blink.html», öffnet sich eine Seite, auf der einige Wörter zu blinken beginnen. Teste es aus.

Wenn du «askew» (Englisch für schief) googelst, musst du den Kopf beim Lesen plötzlich etwas verdrehen.