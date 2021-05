24-Stunden-Regel für Schweizer Touristen: Das musst du wissen

Schweizer dürfen wieder in Deutschland einkaufen

Was hat sich für Schweizer geändert?

Schweizer dürfen ab Donnerstag, dem 13. Mai, wieder nach Deutschland reisen. Diese Regel gilt aber nur für 24 Stunden. Danach muss das Land wieder verlassen werden, sonst muss man in Quarantäne. Somit wird Einkaufs- und Tagestourismus wieder möglich. Ausserdem dürfen Deutsche neu auch für 24 Stunden in die Schweiz reisen.

Muss ich ein negatives Testergebnis bei der Einreise vorlegen können?

Nein, Schweizer Tagestouristen müssen werder einen Test vorlegen, noch ein Einreiseformular ausfüllen. Auch braucht es keinen bestimmten Reisegrund.

Was muss ich beachten?

Quarantänefrei Reisen kann man als Schweizer in Deutschland nur während 24 Stunden, danach muss das Land wieder verlassen werden. Ausserdem stehen noch immer zwei Bundesländer auf der Risikoliste des BAG. Bei der Rückreise aus Sachsen und Thüringen muss man in der Schweiz für zehn Tage in Quarantäne.

Auch dürfen sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen. Es gilt eine Ausgangsperre von 22 bis 5 Uhr.

Was ist in Deutschland überhaupt offen?

Offen sind alle Geschäfte des täglichen Bedarfs: Unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Gartencenter. Beim Coiffeur oder beim Masseur muss in Baden-Württemberg beispielsweise ein negativer Coronatest vorgelegt werden. Kinos und Restaurants sind noch geschlossen. Bei Restaurants ist derzeit nur Take-Away möglich. Das soll sich ab Samstag ändern: Liegt die Inzidenz im südlichen Bundesland innert fünf Tagen unter 100 öffnet auch die Aussen- und Innengastronomie zwischen 6 und 21 Uhr.

Der Einzelhandel wird in Baden-Württemberg mit «Click&Meet», also Shopping mit Termin, oder «Click&Collect», Abholung nach Onlinekauf, betrieben. Mehr dazu hier.

Was, wenn ich mehrere Tage nach Deutschland fahren will?

Personen, die nach Deutschland reisen, müssen sich spätestens 48 Stunden nach der Einreise auf Corona testen lassen und sich anschliessend in eine Quarantäne begeben (10 Tage, Freitest ab dem 5. Tag möglich). Personen, die per Flugzeug einreisen, müssen vor Reiseantritt ein negatives Testergebnis (maximal 48 Stunden alt) vorlegen können. Bei Geimpften entfällt seit ein paar Wochen bei der Einreise nach Baden-Württemberg die Quarantänepflicht.

(gbo)