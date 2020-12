28-jähriger Vater soll seine beiden Mädchen ermordet haben

Die Leichen der Schwestern seien in ihren Kinderzimmern in einem Einfamilienhaus in Längenfeld im Tiroler Ötztal gefunden worden, teilte die Leiterin des Landeskriminalamts, Katja Tersch, am Montagabend der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Der 28-jährige Vater gelte als tatverdächtig. Er habe offenbar nach der Tat einen Suizidversuch unternommen, liege im Krankenhaus und sei nicht vernehmungsfähig. Die beiden Kleinkinder seien durch «Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet» worden, so Tersch. Das Motiv für die Tat blieb unklar.