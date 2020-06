29-Jähriger mit Grossaufgebot gesucht

Der 29-Jährige war am Freitag im Bereich «Üble Schlucht» in Rankweil unterwegs. Am Samstag wurde er als vermisst gemeldet und eine grossangelegte Suchaktion gestartet.

Seither suchen rund 40 Einsatzkräfte nach dem Mann, nebst einem Hubschrauber sind die Bergrettung, ein Canyoningretterteam und die Wasserrettung im Einsatz.

Offenbar beteiligen sich auch immer mehr Privatpersonen an der Suche nach dem Vermissten. Diese begeben dadurch aber nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern gefährden auch die Einsatzkräfte vor Ort. Das Gelände sei schwierig und unwegsam und weitere Suchaktion wegen Folgeunfällen würden die Einsatzkräfte an ihre Belastungsgrenzen bringen.

Die Polizei ruft daher dazu auf, private Suchaktionen einzustellen und dies den Einsatzkräften zu überlassen.