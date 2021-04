Achtes Casino in Liechtenstein geplant

Casinos muss man in Liechtenstein definitiv nicht suchen. Sieben Spielbanken gibt es im Fürstentum schon, und nun ist ein weiteres in Planung. Im ehemaligen Labor Risch in Schaan soll das achte Casino entstehen, wie der «Liechtensteiner Vaterland» schreibt.

Die Nachbarn sollen ein Schreiben des Amts für Bau und Infrastruktur erhalten haben, welches über ein Umnutzungsgesuch informiert. Die Nachbarn könnten innerhalb von 14 Tagen Einsprache erheben.

Betreiber des Casinos soll die Best Win AG mit Sitz in Schaan sein. Erst vergangenen Dezember wurde die Firma gegründet. Sie wird von der Quaderer Treuhand Anstalt verwaltet.

Das fünfte Liechtensteiner Casino wurde vergangenen Sommer eröffnet: So sieht es im neuen Casino in Balzers aus.