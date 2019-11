Wer schnell ist und sich nicht gegen all zu viel Anspruchskonkurrenz seiner Mitarbeiter durchsetzen muss, der kann bereits Anfang des Jahres den grossen Koffer packen. Dazu einfach den Freitag, 3. Januar und die darauffolgende Woche frei nehmen. Wie wäre es mit einem einwöchigen Segeltörn in der Karibik?

Und solange man nicht im berühmt-berüchtigten Osterstau durch Gotthard oder San Bernardino milimeterweise nach Süden rollen muss, lässt es sich auch an Ostern ganz gut entspannen. Dazu einfach ein Ziel der Wahl im Flughafen auswählen oder bei warmem Wetter genüsslich Richtung Norden mit dem Auto an Kilometerlangen Korsos vorbeifahren.

Klar, Ostern sieht auf den ersten Blick nicht gerade wie ein Insidertipp aus. Ostern sind aber nicht ohne Grund so beliebt. Nachdem der Schnee verschwunden ist, darf man sich in der richtigen Destination schon mal einen Vorgeschmack auf das gönnen, was Frühling und Sommer hoffentlich nachliefern werden.

Karfreitag ist 2020 am 10. April, die Tage davor mit Freitagen ergänzen. Wer dick auftragen will, nimmt vor dem Karfreitag und nach dem Ostermontag frei und geniesst mit Wochenenden 16 freie Tage für nur 8 Ferientage.

Pfingsten

Pfingstmontag ist 2020 am 1. Juni. Sollte sich das frühe Wetterglück der letzten Jahre auch nächstes Jahr fortsetzen, so müsste man am verlängerten Pfingstwochenende nicht einmal verreisen. Ein schöner Ausflug an den Bodensee tut's doch auch.

Wem der Sinn trotzdem nach Luftveränderung steht, der hängt hinten oder vorne noch zwei Tage dran und fährt – egal ob mit Flixbus, Zug, Auto oder Velo – in eine der vielen schönen Städte Europas und lässt es sich gut gehen.