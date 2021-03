Worum geht es?

Wegen tiefer Fallzahlen darf das Bundesland Vorarlberg als einziges bereits Mitte März seine Corona-Massnahmen lockern. Im restlichen Österreich wird frühestens am 27. März gelockert. Dann sollen die Restaurantterrassen öffnen dürfen.

Wie sehen die Lockerungen aus?

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat folgende Lockerungsschritte bekanntgegeben: Die Gastronomie wird komplett geöffnet. Auch Kulturveranstaltungen sind wieder erlaubt. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen wieder Sport machen, allerdings nur unter Einhaltung der 2-Meter-Abstand-Regel. Weiterhin besteht in ganz Vorarlberg die Ausgangssperre ab 20 Uhr.

So sehen die Lockerungen im Bereich Gastro und Kultur konkret aus

Die Gastronomie darf in den Aussen- sowie in den Innenbereichen Gäste bewirten. Wer ins Restaurant oder in eine Beiz will, braucht einen negativen Antigen- oder PCR-Test. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Es gilt die Registrierungspflicht ausserdem muss die Abstandsregel eingehalten werden. Es dürfen maximal vier Personen an einem Tisch sitzen, sofern sie nicht zum selben Haushalt gehören.

Ab nächstem Montag dürfen auch wieder Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen durchgeführt werden. Voraussetzung dafür sind zugewiesene Sitzplätze, eine FFP2-Maske und als Zutrittsbescheinigung sind Selbsttests in digitaler Form gültig. Auch bei Veranstaltungen gilt eine Registrierungspflicht.

Sport und Kultur für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche dürfen wieder Outdoor-Trainieren, für Sport in Innenräumen muss ein negativer Selbsttest vorliegen. In Aussenbereichen sind maximal 20 Sportlerinnen oder Sportler erlaubt, in Innenräumen zehn. Bei kulturellen Veranstaltungen gilt ab sechs Jahren eine Maskenpflicht, ausser bei Blasmusikproben.

(sk/gbo)