Es gab sie schon vor vielen Millionen Jahren: Die Wollemien. Früher sollen sie in Australien weit verbreitet gewesen sein. Bis zu ihrer Wiederentdeckung im Jahr 1994 kannte man sie allerdings nur von gefundenen Fossilien, sie galten als ausgestorben. Nun wäre das wegen der Buschbrände in Australien – zumindest in freier Natur – fast wirklich passiert.