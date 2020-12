Auto rast in Menschenmenge – Zwei Tote

In der westdeutschen Stadt Trier am Dienstagnachmittag ein Auto in eine Fussgängerzone gefahren. Dabei starben zwei Menschen, mehrere Personen wurden verletzt.

Gemäss Polizei Trier fuhr ein Auto in mehrere Menschen. Die Hintergründe zur Tat sind aktuell noch nicht klar. Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier. Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020 Die Person, die das Auto gesteuert hat, wurde festgenommen. Die Polizei ruft ebenfalls dazu auf, den Innenstadtbereich zu meiden: Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020 Folgt mehr. (red.)