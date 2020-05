Besucher sitzen seit März an einem Strand in Panama fest

Ein unvergessliches Abenteuer: Das wurde das Festival «Tribal Gathering» für dessen Besucher wortwörtlich. Seit Mitte März steht das Festival unter Quarantäne, noch immer harren etwa 40 Personen auf dem Gelände aus.

40 Personen sitzen im Paradies fest

Besucher des Festivals hatten sich ursprünglich gefreut, von Ende Februar bis Mitte März an einem Strand in Panama zu feiern. Zwei Wochen lang hätte das «Tribal Gathering» gedauert, doch drei Tage vor dessen Ende am 15. März wurde es, wegen der weltweiten Corona-Pandemie, unter Quarantäne gestellt.

Die Besucher dürften das Gelände bzw. Panama erst verlassen, nach dem sie 14 Tage dort verbracht hätten. Mittlerweile konnten viele Besucher abreisen, doch zirka 40 Personen sitzen noch immer im Paradies fest, denn Panama hat ein Ausreiseverbot bis zum 22. Mai verhängt.

Das Magazin «Vice» hat eine Dokumentation gedreht: