Sieht gefährlich aus, ist es vermutlich auch: In Neuseeland haben Unbekannte ein Jet-Boot an eine Brücke gebunden und schaukeln damit über das Wasser. Das Video geht im Internet viral, viele finden es eine lustige Aktion. Anders sehen das die Behörden, berichten neuseeländische Medien. Die Leute hätten sich selber und die Passsanten auf der Brücke in Gefahr gebracht, schreibt The New Zealand Herald. Die Verantwortlichen könnten für diese Aktion sogar zur Rechenschaft gezogen werden.