Coldplay kündigt letztes Album für 2025 an

Im Gespräch am Mittwoch mit der BBC stellte Martin aber zumindest in Aussicht, dass es noch «ein paar gemeinsame Sachen» mit anderen Musikern geben könnte.

Obwohl es zuweilen Zweifel daran gab, wie ernst Martin in Interviews ist, stimmt die Äusserung mit früheren Aussagen überein. Dem Magazin NME sagte er im Oktober zur Veröffentlichung des neunten Coldplay-Albums «Music Of The Spheres», die Gruppe wolle insgesamt nur zwölf Studioalben aufnehmen. Laut eigener Aussage von Sänger Chris Martin, soll das letzte Album schlicht und einfach «Coldplay» heissen.

Es ist ein wunderbarer musikalischer Weg von Coldplay. Die vier Studenten gründen 1996 in London ihre Band, die zuerst noch «Starfish» hiess. Sänger und Frontmann Chris Martin, Leadgitarrist Jonny Buckland und Bassist Guy Berryman studierten zusammen am University College London. Drummer Will Champion stiess ein Jahr später dazu. Nach zwei EPs wurde Coldplay im Jahr 2000 durch die Hitsingle «Yellow» und ihr Debütalbum «Parachutes» einem breiteren Publikum bekannt.

Ihr hervorragender zweiter Longplayer «A Rush Of Blood To The Head» machte Coldplay endgültig zu Superstars, zur nächsten britischen Musiksensation. Die ergreifende Klavierballade «The Scientist» ist heute ein Klassiker, genauso wie «In My Place» oder das treibende «Clocks» mit seinem einmaligen Pianointro.