Das Wrack der Antonow An-225 wird abgeschleppt

Die Überreste des grössten Flugzeugs der Welt wurden aus dem zerbombten Hangar am Flughafen Hostomel in der Nähe von Kiew geschleppt. Die Antonow An-225 war im Februar in den ersten Tagen nach der Invasion von Russland in der Ukraine bei einem Luftangriff zerstört worden. Teile des Wracks sollen nun nach Möglichkeit wiederverwertet werden.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Katja Jeggli