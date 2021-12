Und wieder einmal dürfen wir die beiden Wörter «regionaler» und «Flickenteppich» in einem Satz nutzen. Denn: Ab dem 12. Dezember ist der Lockdown in Österreich quasi beendet und während sich die Stadt Wien dazu entschieden hat, dass die Gastronomie und Hotellerie noch ein paar Wochen geschlossen bleiben müssen – öffnet das Vorarlberg grossflächig. Was ändert sich in Österreich? Der allgemeine Lockdown in Österreich ist ab dem 12. Dezember beendet, aber nur für Genesene und Geimpfte. Für Personen ohne gültigen 2G-Nachweis besteht weiterhin eine generelle Ausgangsbeschränkung. Diese Personen dürfen ihren Wohnbereich nur unter bestimmten Voraussetzungen wie Arbeit, Ausbildung oder Einkauf von lebensnotwendigen Gütern verlassen. Davon ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren. An Arbeitsorten gilt weiterhin die 3G-Pflicht. Welche Geschäfte dürfen wieder öffnen? Der Handel, die Hotels, Restaurants, Fitnessstudios oder Friseure dürfen wieder öffnen. Die Gastronomie muss eine Sperrstunde von 23 Uhr beachten. Die Nachtgastronomie und die Après-Ski-Lokale bleiben nach den Worten von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein geschlossen. Wo gilt die 2G-Pflicht? Eigentlich fast überall – in Innenbereichen, zum Teil aber auch in Aussenbereichen: In Kundenbereichen, Handel und in der Dienstleistung. In der Gastronomie und Hotellerie, sowie beim Sport, auch Freizeiteinrichtungen und Kultureinrichtungen sind nur für Geimpfte oder Genesene erlaubt. Verkaufsmärkte sind nur mit einem 2G-Nachweis gestattet. Wer draussen einen Glühwein trinken will, muss ebenfalls einen 2G-Nachweis mitbringen. Wie sieht es mit der Maskenpflicht aus? In allen geschlossenen Räumen und den öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine FFP2-Maske verpflichtend. Ausserdem wird empfohlen, dass zwischen Personen aus fremden Haushalten einen 2 Meter Abstand eingehalten wird. Was gilt für Personen ohne gültigen 2G-Nachweis?

Ausgangsbeschränkungen mit folgenden Ausnahmen: Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens

Berufliche Zwecke und Ausbildung

Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung

Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen oder gerichtlichen Wegen

Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen

Betreten von bestimmten Kundenbereichen

Teilnahme von bestimmten Zusammenkünften (z.B.Beerdigungen oder Demonstrationen)

Was gilt in Vorarlberg? Unsere Nachbarn geht gemeinsam mit dem Tirol und Burgenland am weitesten, heisst: Handel, Gastronomie, Tourismus, körpernahe Dienstleister, Kultur und Sport werden für Geimpfte und Genesene geöffnet. Auch Schulen und Einrichtungen für Jugendliche gehören dazu. In Vorarlberg öffnen also alle Bereiche, die laut den bundesweiten «Mindestandards» erlaubt sind. Natürlich gelten in Vorarlberg die obengenannten Einschränkungen und Regeln, wie zum Beispiel die Maskenpflicht im Innern oder die Sperrstunde um 23 Uhr. Wie kann ich nach Österreich reisen? Wer aus der Schweiz oder dem Fürstentum Liechtenstein nach Österreich reisen will, muss geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen PCR-Test vorweisen. Wer dies nicht vorweisen kann, muss eine Reiseregistrierung durchführen und den Test innerhalb von 24 Stunden nach Einreise nachholen. Das gilt in Baden-Württemberg Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg – dazu gehören die Städte Konstanz oder Lindau – gelten derzeit folgende Regeln: Wer ins Restaurant will, braucht einen 2G-Plus-Nachweis. 2G-Plus bedeutet, dass der Genesene oder Geimpfte zusätzlich einen negativen PCR-Test vorweisen muss. Diese Regel gilt generell für die Gastronomie, sowie Hotel-Gastronomie. Weihnachtsmärkte und Stadt- und Volksfeste sind derzeit verboten. Im Kino, Theater und Co. sind nur noch 50 Prozent der Auslastung erlaubt und nicht mehr als 750 Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, gilt 2G.

Hier gilt 2G-Plus Gastronomie

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Sportstätten

Bäder und Badeseen

Saunen und ähnliche Einrichtungen

Fluss-und Seenschifffahrt

Touristischer Bus-, Bahn- und Seilverkehr

Ski- und Sessellifte

Freizeitparks

Zoologische und botanische Gärten

Hochseilgärten und ähnliche Einrichtungen Wer geboostert ist, muss bei 2G-Plus keinen Test vorlegen.