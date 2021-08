Die Deutsche Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten beraten am Dienstag über die zweite Herbst/Winter-Coronasaison. Dabei soll es gemäss Bild.de neue Einschränkungen und strengere Vorschriften geben.

Strenge Testpflicht als Massnahme

Konkret nehmen Bund und Länder, gemäss der Beschluss-Vorlage, die der Bild-Zeitung vorliegt, die Umgeimpften ins Visier.

Noch in diesem Monat soll eine strengere Testpflicht in Deutschland kommen. Wer eine Veranstaltung drinnen, ein Restaurant oder eine Kirche besucht, muss einen negativen Antigen-Schnelltest oder einen negativen PCR-Test vorlegen. Das brisante: Eine Testpflicht soll es auch für Kliniken und Pflegeheime geben.

Schluss mit gratis testen

Eine weitere Massnahme, welche offenbar ab Oktober gelten soll, sind kostenlosen Coronatests. Diese sollen gestrichen werden. Ausgenommen sind Kinder und Erwachsene, die sich nicht impfen lassen können. Weiter will die Regierung die Maskenpflicht in Innenräumen, in Bus, Zug und Tram verlängern. Die Maskenpflicht wird als Basisschutzmassnahme für die Bevölkerung betitelt.

In Deutschland sind aktuell rund 45 Millionen Menschen vollständig gegen Corona geimpft. Das sind knapp 55 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner.

(red.)