Die Anschläge des 11. September 2001: Ein Rückblick

Zwei von Terroristen der al-Kaida entführte Flugzeuge trafen am 11. September 2001 die Twin Towers in New York, ein Flugzeug steuerten die Terroristen Richtung Pentagon und eine weitere Passagiermaschine brachten sie in Pennsylvania zum Absturz. Ein Rückblick auf den schwersten Terroranschlag in der US-Geschichte.

