Diese beiden Mädchen werden seit einer Woche vermisst

Die beiden Mädchen hielten sich am Tag des Verschwindens noch in Salzburg auf, wie Videoaufzeichnungen festhielten. Die Polizei sucht in Vorarlberg, Salzburg sowie in Deutschland nach den beiden Jugendlichen, wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt.

Mia Sophie Kilga aus Hohenems ist 168 Zentimeter gross, schlank, hat dunkelbraune nackenlange Haare und blaue Augen. Sie träge eine dunkelblaue Jogginghose, schwarz-weisse Vans und einen beigen Rucksack.

Ihre Freundin Sarah ist etwa 150 Zentimeter gross, hat braune lange Haare und grün-blaue Augen. Sie trägt blaue Jeans und ein schwarzes Oberteil.

(red.)