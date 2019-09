16 Kinder und Jugendliche aus zwölf verschiedenen Ländern – unter ihnen Greta Thunberg – haben am Dienstag bekannt gegeben, dass sie eine offizielle Beschwerde beim UN-Kinderrechtskomitee eingereicht haben. Darin werfen sie Staaten vor, dass sie zu wenig gegen die Klimakrise tun und damit gegen die weltweit gültigen Kinderrechte verstossen.

«Ein absoluter Meilenstein»

Dass Kinder, die in ihren Rechten verletzt sind, eine Beschwerde beim UNO-Kinderrechtsausschuss einlegen können, ist erst seit ein paar Jahren möglich. «Völkerrechtlich ist dies ein absoluter Meilenstein», sagt Jürg Keim, Mediensprecher Unicef Schweiz und Liechtenstein, gegenüber FM1Today. «Es ist der bisher prominenteste Fall, in dem Kinder die Beschwerdemöglichkeit an höchster Stelle nutzen.» Gemeinsam mit der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg bringen Kinder und Jugendliche aus Argentinien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Indien, den Marschallinseln, Nigeria, Palau, Südafrika, Schweden, Tunesien und den USA die Beschwerde vor.

Kinder müssen geschützt werden

Die 16 Mädchen und Buben im Alter zwischen 8 und 17 Jahren werfen den Mitgliedsstaaten vor, dass ihr Versagen beim Bewältigen der Klimakrise gegen die Kinderrechte verstosse. Sie fordern das unabhängige UN-Kinderrechtsgremium dazu auf, die Mitgliedsstaaten zum Handeln zu bringen, um Kinder vor den verheerenden Auswirkungen der Klimakrise zu schützen. «Der Wandel muss jetzt passieren, wenn wir die schlimmsten Konsequenzen vermeiden wollen. Die Klimakrise ist nicht nur das Wetter. Sie bedeutet auch Mangel an Nahrung und Mangel an Wasser, unbewohnbare Orte und dadurch Flüchtlingsbewegungen. Es ist beängstigend», sagt Greta Thunberg.