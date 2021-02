Vermutlich wurde das Auto zuvor nicht korrekt abgestellt, wie die deutsche Polizei in einer Medienmitteilung zum Unfall in Ittenhausen schreibt. Am Samstagnachmittag kam das Mädchen offenbar aus Versehen mit dem Fuss an das Gaspedal im Auto der Eltern.

Dadurch fuhr der Wagen vorwärts und prallte einige Meter weiter vorne in ein parkiertes Auto. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt – verletzt wurden aber weder das Mädchen noch weitere Personen.

(red.)