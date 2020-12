Ein Kind tot – Erdbeben der Stärke 6,4 erschüttert Kroatien

Das Zentrum von Petrinja liege praktisch in Trümmern, hiess es. Schwere Beschädigungen wurden auch aus der Hauptstadt Zagreb gemeldet. Ein Kind sei von Trümmern erschlagen worden, berichtete das Portal «jutarnji.hr». Die Krankenhäuser in Petrinja und der nahen Kreishauptstadt Sisak wurden den Berichten zufolge schwer beschädigt.

Beben auch in Österreich spürbar

Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) gab die Stärke des Erdbebens mit 6,4 an. Das Epizentrum lag rund 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. Das Beben war in ganz Kroatien, aber auch in Österreich, Italien, Slowenien und Bosnien-Herzegowina zu spüren. Bilder in kroatischen Medien zeigten eingestürzte Häuser in Petrinja und Feuerwehren, die nach Verschütteten suchten.